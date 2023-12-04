Єва Лонгорія у блискучій сукні похизувалась розкішним декольте (фото)

Єва Лонгорія засвітила розкішне декольте у блискучій сукні

Днями в Лос-Анджелесі пройшов The Academy Museum Gala, куди завітала більшість голлівудських зірок у приголомшливих вбраннях. Проте деякі вразили найбільше. Наприклад, Єва Лонгорія підкорила своєю блискучою сукнею від всесвітньо відомого бренду Dolce & Gabbana, який, зірка досить часто обирає.

Довга сукня Єви має дуже розкішний блиск, який не залишає її без уваги. А крім того, що ця сукня підкреслює тонку талію акторки, вона ще й відкриває її декольте та демонструє красу ключиць.

Варто сказати, що Лонгорія вміє справити враження, особливо, коли справа стосується яскравих та цікавих нарядів, які додають їй розкоші, краси та допомагають підкреслити натуральну привабливість.

Єва Лонгорія засвітилась у блискучій сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

Також свій образ Лонгорія доповнила масивними сережками у формі кола та двома однаковими каблучками у формі крапель з великим жовтим камінням, що привертає на себе багато уваги. А на іншу руку Єва одягла каблучку з камінням та каблучку у формі невеличкого квадрата.

А ось макіяж зірки є досить стриманим і натуральним, оскільки Лонгорія навіть обійшлась без яскравих губ та очей. Вона обрала натуральний колір помади та спокійний макіяж очей і вилиць.

Зачіска Єви була досить звичайною, бо жінка злегка підкрутила волосся та з однієї сторони заправила їх за вуха, чим самим зробила своє декольте та великі сережки ще більш примітним.

Все це разом доповнило блискучу сукню акторки та зробило її лук на щорічній вечірці неймовірно красивим та доречним.

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