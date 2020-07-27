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Эту прививку обязательно нужно делать пожилым людям: жизненно необходимо

Понедельник 27 июля 2020 08:27
Эту прививку обязательно нужно делать пожилым людям: жизненно необходимо
Прививка пожилому человеку (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Пожилым людям от 60 лет нужно делать прививку от пневмонии

Пожилые люди всегда более уязвимые перед инфекциями и вирусами, поэтому им нужно более тщательно следить за своим здоровьем и вакцинироваться. Людям после 60 лет нужно обязательно делать прививку от пневмонии. Такое мнение выразил бывший санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

"Можно прививаться от пневмонии. Лицам 60+ это жизненно показано", – рассказал он изданию "Обозреватель".

Медик рекомендует пожилым людям каждый год делать прививку от гриппа и раз в десять лет от дифтерии. Также бывший санитарный врач отметил, что если в детстве была сделана вакцина КПК (от кори), то ее нужно повторить во взрослом возрасте, так как этот вирус смертельно опасен.

"Каждый человек должен привиться от кори, потому что заражаемость 100%. Чем старше, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию", – пояснил медик.

По словам Бережнова, если вы не уверены, делали ли вам прививку от кори в детстве, ее нужно все равно сделать в сознательном возрасте.

Как мы ранее сообщали, впервые названа ориентировочная стоимость вакцины от коронавируса, которую собирается представить китайская компания. Прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.

Также мы писали, что группа ученых из Университета Кардиффа нашла способ создания универсальной вакцины от гриппа. Специалисты выявили новые маркеры внутри вируса гриппа.

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