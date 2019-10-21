Этой твари я не сочувствую: Коломойский назвал Гонтареву "дебилкой"

Игорь Коломойский наехал на Валерию Гонтареву (коллаж РБК-Украина)

Игорь Коломойский сказал, что Валерия Гонтарева - "великая разрушительница"

Игорь Коломойский разнес Валерию Гонтареву после скандального номера "Квартала 95" и хора Веревки, в котором юмористы высмеяли поджег дома экс-главы НБУ. В частности, олигарху не нравится, что Гонтарева называет "сатирический" номер из "Вечернего Квартала" "травлей".

"Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-нибудь еще не спалили. Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что "Валерия думает о Валерьиче", и это значит, что я первый подозреваемый! Почему вы не считаете, что это – травля Коломойского?" - возмутился бизнесмен в интервью "Настоящему Времени".

По мнению Коломойского, песня "Квартала" - это "просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередаче".

При этом олигарх в очень грубой форме заявил, что он не сочувствует Гонтаревой.

"Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте", - сказал он.

На реплику журналиста, что Гонтарева расценивает резкие заявления Коломойского как травлю, тот отреагировал вспыльчиво: "Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка".

"Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи - это ее травля? А когда Тимошенко показывали в виде какой-то голой бабы или Януковича показывали - это была травля? Нет! А Кличко когда они показывали? Или Луценко, что он картавит и все время в пьяном виде, или когда он Че Гевару изображал? А когда они Коломойского с Ахметовым показывают? Если так считать, то вся сатира и юмор - это травля кого-то. Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой - это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги", - заявил Коломойский.

Игорь Коломойский высказался по поводу скандального номера "Квартала 95" об экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой