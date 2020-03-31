Этот вирус останется с нами навсегда: ученый шокировал заявлением о COVID-2019

Коронавирус продолжает распространяться по миру и ученые нескольких стран занимаются разработкой вакцины от этой болезни. По данным на 31 марта в Украине зарегистрировано 549 случаев заражения COVID-2019, 13 человек скончалось. Количество инфицированных во всем мире уже перевалило за 800 тысяч человек.

Из-за того, что вирус широко распространился по планете, ученые дают неутешительные прогнозы и считают, что полностью победить коронавирус уже не получится.

"Атипичную пневмонию удалось полностью ликвидировать. Этот вирус сейчас в природе не существует. С COVID-19 такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет. Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передается, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда. Он не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным", - такое мнение высказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Он отметил, что в Китае может произойти вторая вспышка заболевания, однако справиться с ней будет намного легче, так как там уже научились купировать и справляться с эпидемией.

"Вероятность второй волны вируса в Китае совершенно не исключена. Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке. Сейчас всех, кто прилетает туда, помещают на двухнедельный карантин. В Китае были очень решительные действия властей. Я напомню, что Ухань закрыли, когда там было всего лишь 600 зарегистрированных случаев заболеваний. Это в пять раз меньше, чем было в Италии, когда ее начали закрывать", - отметил вирусолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский ученый развеял миф о том, что коронавирус погибает от высоких температур.