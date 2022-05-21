Этот украинский фрукт признан лучшим для здоровья кишечника

Чем полезны груши для кишечника

Груши являются одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки в природе. В одной штуке содержится шесть граммов клетчатки, причем значительное количество этой клетчатки приходится на нерастворимую клетчатку.

Известно, что нерастворимая клетчатка добавляет объем и мягкость, а также действует как мягкое слабительное, облегчая запоры. Нерастворимой клетчатки особенно много в кожуре фруктов от груш.

Абсолютно все сорта груш имеют сопоставимое количество клетчатки и могут быть заменены, чтобы соответствовать любимым текстурам и вкусам для рецептов.

Более твердые груши лучше всего подходят для варки, запекания и приготовления на гриле, в то время как более мягкие груши могут стать прекрасными для консерваций и даже супов.

Кому нельзя есть груши

Есть на голодный желудок плоды не рекомендуют, особенно людям пожилого возраста. Тем более запивать съеденные плоды водой или йогуртом противопоказано. Это чревато тяжестью в желудке, повышенным газообразованием. В остальных случаях лакомиться грушей можно всем без исключения.

Какие болезни лечит груша

Отварная груша обладает мочегонным, жаропонижающим, антисептическим действиями. С этой же целью используют и грушевый отвар, он рекомендуется при почечнокаменной болезни. Сок и отвар плодов применяют как мочегонное средство и назначают при желчнокаменной болезни. Уникальное свойство груши – она естественный антибиотик.