Этот украинский фрукт признан лучшим для здоровья кишечника
Здоровый кишечник - это залог нормального функционирования организма. К сожалению, запоры - это проблема многих людей.
Важным фруктом, который следует употреблять, если вы страдаете от этой деликатной проблемы, являются груши, пишет издание Eat this, not that.
Чем полезны груши для кишечника
Груши являются одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки в природе. В одной штуке содержится шесть граммов клетчатки, причем значительное количество этой клетчатки приходится на нерастворимую клетчатку.
Известно, что нерастворимая клетчатка добавляет объем и мягкость, а также действует как мягкое слабительное, облегчая запоры. Нерастворимой клетчатки особенно много в кожуре фруктов от груш.
Абсолютно все сорта груш имеют сопоставимое количество клетчатки и могут быть заменены, чтобы соответствовать любимым текстурам и вкусам для рецептов.
Более твердые груши лучше всего подходят для варки, запекания и приготовления на гриле, в то время как более мягкие груши могут стать прекрасными для консерваций и даже супов.
Кому нельзя есть груши
Есть на голодный желудок плоды не рекомендуют, особенно людям пожилого возраста. Тем более запивать съеденные плоды водой или йогуртом противопоказано. Это чревато тяжестью в желудке, повышенным газообразованием. В остальных случаях лакомиться грушей можно всем без исключения.
Какие болезни лечит груша
Отварная груша обладает мочегонным, жаропонижающим, антисептическим действиями. С этой же целью используют и грушевый отвар, он рекомендуется при почечнокаменной болезни. Сок и отвар плодов применяют как мочегонное средство и назначают при желчнокаменной болезни. Уникальное свойство груши – она естественный антибиотик.
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