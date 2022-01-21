Этот сухофрукт снижает холестерин и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Изюминки положительно влияют на здоровье человека. В частности, помогают при сердечных заболеваниях и сахарном диабете. К тому же они поддерживают работу пищеварительной системы.
Так, к таким выводам пришла диетолог Британской ассоциации питания и медицины образа жизни Никола Шубрук, пишет GoodFood.
Как известно, изюм - это сушеный виноград. В частности, он бывает разного цвета: от золотистого до темно-коричнево-черного. Его используют для дополнения соленых или сладких блюд.
Также этот сухофрукт содержит сахар и определенное количество калорий, поэтому злоупотреблять ими не стоит.
В составе изюма содержится большое количество клетчатки, калия и антиоксидантов, которые помогают снижать холестерин, кровяное давление и предотвращают сердечные заболевания и сахарный диабет.
Кроме того, клетчатка в изюме помогает наладить процессы пищеварения.
Изюм содержит вещества, которые помогают достичь здорового баланса в ротовой полости и борются с бактериями.
Лучше всего такой сухофрукт есть по утрам. Именно в этом случае он принесет максимальную пользу организму.
Употребление горстки изюма на завтрак позволяет восполнить дефицит калия и магния.
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