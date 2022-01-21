Этот сухофрукт снижает холестерин и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Польза изюма

Как известно, изюм - это сушеный виноград. В частности, он бывает разного цвета: от золотистого до темно-коричнево-черного. Его используют для дополнения соленых или сладких блюд.

Также этот сухофрукт содержит сахар и определенное количество калорий, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

В составе изюма содержится большое количество клетчатки, калия и антиоксидантов, которые помогают снижать холестерин, кровяное давление и предотвращают сердечные заболевания и сахарный диабет.

Польза изюма (freepik)

Кроме того, клетчатка в изюме помогает наладить процессы пищеварения.

Изюм содержит вещества, которые помогают достичь здорового баланса в ротовой полости и борются с бактериями.

Лучше всего такой сухофрукт есть по утрам. Именно в этом случае он принесет максимальную пользу организму.

Употребление горстки изюма на завтрак позволяет восполнить дефицит калия и магния.