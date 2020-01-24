Этот симптом может быть очень опасным: врачи сделали новое заявление

Врачи назвали опасный симптом (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали новый симптом, который сигнализирует о серьезных заболеваниях

Медики рассказали, что внезапный обморок может стать важным сигналом о том, что сердце человека находится в опасности. Внезапная потеря сознания бывает более, чем у 50% населения хотя бы один раз в жизни.

Кардиолог Ирина Алексеевна рассказала на своей странице в Instagram, что внезапный обморок может быть симптомом серьезных заболеваний сердца. Она перечислила ситуации, в который стоит немедленно обратиться к врачу.

Обморок или как его называют ученые, синкоп – это внезапная и временная потеря сознания. Существует два пика этого явления – 20 и 65 лет и чем старше пациент при первом обмороке – тем больше вероятность, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Самые важные критерии потери сознания: внезапность, кратковременность, полная спонтанная обратимость.

Существуют состояния, которые имитируются под обмороки:

Эпилепсия

Психогенный псевдообморок (когда пациент падает на людях, картинно и аккуратно, чтобы избежать неприятностей).

Инсульт или транзиторная ишемическая атака

Гипогликемия (снижение уровня сахара)

Во всех случаях обморок возникает в результате гипоперфузии головного мозга, то есть от недостаточного притока крови к нему. Сам механизм обморока может быть разным: вазодепрессорным (падение давления), кардиоингибиторным (асистолия, уражение ЧСС), смешанным.

Практически все обмороки можно разделить на группы: обмороки, которые возникают при длительном стоянии, духоте, страхе или боли; обмороки, которые сопровождаются мочеиспусканием, дефекацией, кашлем, смехом; обмороки, которые провоцируются синдромом каротидного синуса и другие неклассические формы.

Также существуют обмороки, которые является первым симптомом того, что с сердцем начались проблемы. Они сигнализируют о таких заболеваниях, как нарушение функции сердца (различные аритмии и нарушения сердцебиения), нарушения структуры сердца (гипертрофическая кардиомиопатия, аортальный стеноз, миксома или тромб предсердия), кардиопульмональные (ТЭЛА, легочная гипертензия).

Как отмечает врач-кардиолог, если у вас случаются обмороки и они имеют некоторую регулярность, то нужно немедленно обратиться к врачу.