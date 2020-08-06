Этот симптом коронавируса может говорить о смертельной опасности: ученые сделали заявление

Ученые из США пришли к выводу, что очень низкая температура пациента при первом обращении за помощью при коронавирусе может говорить о летальном исходе течения инфекции. В 44% случаев такие люди умирают.

Также о смертельном исходе COVID-19 может говорить и очень высокая температура тела человека, около 40 градусов.

Как пишет BMC, при высокой температуре вначале инфекции умирают приблизительно 42% пациентов. Отметим, что исследования проводили ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинского комплекса в Нью-Йорке "Маунт-Синай" (Mount Sinai Hospital). В нем приняли участие 7 614 человек.

"Таким образом низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности, причем у пациентов с максимальной температурой больше 40,0 °C уровень смертности достигал 42%", – сообщают ученые.

Как мы ранее писали, коронавирус имеет очень непростые последствия на здоровье всех переболевших инфекцией людей. Даже если человек переносил инфекцию без симптомов - он может почувствовать влияние COVID-19 на организм.

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