Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу!

Если в клетках печени происходит накопление жира, тогда врачи диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.

При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.

Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте "скорую". Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.

Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие: