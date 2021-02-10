Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу!

Медики назвали опасный симптом, который может указывать на серьезные проблемы с печенью. При каких признаках нужна немедленная госпитализация, а какие симптомы указывают, что следует призадуматься о проблемах с органом и начать своевременную терапию - читайте далее в материале.

Об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени, пишет Еxpress.

Если в клетках печени происходит накопление жира, тогда врачи диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.

При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.

Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте "скорую". Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.

Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие: