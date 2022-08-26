Этот простой тест на пальцах может определить болезни сердца, печени и рака

Как выполнить упражнение

Следует сложить ногти указательных пальцев вместе с высоким межфаланговым суставом, и если вы видите ромбовидный промежуток - так называемый знак Шамрота - это хороший знак. Если же нет, то резонно запланировать визит к медикам для проверки.

Для выполнения такого упражнения потребуется всего несколько секунд.

Не обязательно, чтобы это были указательные пальцы - можно и большими, и безымянными и так далее.

Между ногтями и высокими стыками пальцев должно появиться "окошко", которое напоминает по форме бриллиант. Если ногти полностью прилегают друг к другу, это может свидетельствовать о том, что у вас есть так называемые "пальцы Гиппократа" или "палочные" пальцы.

Такие образуются, когда количество мягких тканей под ногтевыми ложами увеличивается, что может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

"Тест Шамрота": (а) нормальный палец и (б) пространство между ногтями заполнено касанием друг друга (фото: esearchgate.net)

Упражнение на пальцах "Тест окна Шамрота" (фото: maxresdefault)

На какие недуги это может указывать

У людей, у которых нет ромбовидной щели, могут быть сплющенные пальцы, что может быть признаком различных заболеваний, в том числе проблем с сердцем и болезни печени.

Также среди рисков - немелкоклеточный рак легкого, наиболее распространенный тип заболевания, которым страдают около 87% всех больных раком легких.

"Палочные" пальцы появляются также при некоторых заболеваниях легких, таких как абсцессе легкого, фиброзе легких и бронхоэктазе.

"Тест используется медицинскими работниками как частичный метод подтверждения состояния, но вы также можете провести тест самостоятельно - и это займет всего несколько секунд", - рассказала британская медсестра-онколог Эмма Нортон в комментарии Huffington Post.

"Пальцы Гиппократа" происходят на разных узнаваемых стадиях, начиная с того, что ногтевое ложе становится мягким, а кожа рядом с ним блестит, пишет Daily Mail.

Ногти могут изогнуться больше, чем обычно, если смотреть сбоку, а затем кончики пальцев могут опухнуть и стать больше, чем обычно.

Рекомендуется, если вы заметили такие изменения пальцев или во время "теста Шамрота" не заметили "окна" между ногтевыми пластинами - обратиться к семейному врачу.

Видео: обследование на предмет сдавливания пальцев и проведение "Теста окна Шамрота"