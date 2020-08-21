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Этот продукт лечит простуду лучше, чем антибиотики

Пятница 21 августа 2020 06:42
Этот продукт лечит простуду лучше, чем антибиотики
Мед отлично справляется с инфекцией (фото: freepic.com)
Автор: Styler

Ученые рассказали об эффективности меда при простуде

Оксфордские ученые сообщили, что мед может оказаться лучшим средством при заложенном носе, кашле и боли в горле, чем медикаменты. Этот продукт намного эффективнее антибиотиков. Об этом пишет TheGuardian.

“Мед - средство дешевое, легко доступное и практически не имеет побочных эффектов. Врачи могут рекомендовать его в качестве подходящей альтернативы антибиотикам, которые часто бывают неэффективны”, - рассказали американские ученые.

Специалисты провели анализ медицинских баз данных и нашли 14 подходящих клинических экспериментов, включавших в общей сложности 1761 участника.

“Выяснилось, что использование меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Несколько исследований показали, что признаки болезни проходили раньше на один-два дня”, - говорится в статье.

В то же время, ученые отмечают, что в двух проанализированных экспериментах учитывался возможный эффект плацебо.

Кстати, мед содержит перекись водорода, которая придает ему антимикробные свойства. Благодаря этому он веками использовался в традиционной медицине в качестве местного антибиотика.

Как мы ранее писали, специалисты назвали продукты, которые помогут человеку справиться с последствиями алкоголя.

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