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Этот популярный украинский овощ может повышать риск онкологии

Фото: Употребление обработанных растительных продуктов - совсем неполезно (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Все знают, что употребление овощей является полезным для организма. Но некоторые из них, оказывается, могут приводить к риску заболеваний онкологией.

Результаты нового исследования показывают, что некоторые модели питания с упором на растительную пищу, могут поставить под угрозу наше здоровье, пишет Express.

В чем состоит исследование

Новое исследование, продолжавшееся 21 год, изучило 65 574 женщин в постменопаузе, чтобы оценить связь между растительной диетой и риском развития рака.

Все участники были отобраны на основе того, насколько здоровой была их диета. Все они заполняли анкеты питания. Хотя в рацион некоторых респондентов входили мясные продукты, упор делался в основном на продукты растительного происхождения.

В ходе исследования у 3968 женщин был диагностирован рак молочной железы. Результаты показали, что растительная диета с высоким содержанием цельного зерна, фруктов и овощей обеспечивает наибольшую защиту от рака.

Обработанная растительная пища может увеличивать риск онкологии (express.co.uk)

Результаты также показали, что у тех, кто придерживался более здоровой растительной диеты, риск рака молочной железы был на 14 % ниже. Напротив, у тех, кто придерживался менее здоровой растительной диеты, риск заболеть раком увеличился на 20%.

Выбирайте правильную растительную пищу

Выбор качественных растительных продуктов имеет решающее значение для профилактики рака. Здоровая растительная диета должна включать продукты с высоким содержанием железа, цинка, кальция и витамина B12, отмечает ведущий автор исследования Санам Шах.

Так, например, употребление обработанных растительных продуктов может быть риском возникновения онкологии.

"Нездоровая растительная диета, включающая более высокое потребление в основном обработанных продуктов растительного происхождения, таких как рафинированное зерно, фруктовые соки, сладости, десерты и картофель, будет хуже для профилактики рака груди", - сообщает автор исследования.

Полученные результаты совпали с рядом недавних исследований, указывающих на опасность ультрапереработанных растительных продуктов.

Эти типы продуктов неразрывно связаны с более высоким риском сердечных заболеваний, ожирения и диабета.

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