Этот популярный сухофрукт поможет предотвратить инсульт

Чем полезна курага

На самом деле, всего в 100 граммах кураги содержится 1162 миллиграмма калия, или 33 % от вашей суточной потребности.

Для сравнения, обычный банан содержит 358 миллиграммов калия, что эквивалентно 10% вашей ежедневной потребности.

"Продукты, богатые калием, важны для управления высоким кровяным давлением, потому что калий уменьшает воздействие натрия", - сообщают врачи.

Почему калий так важен

Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой.

“Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению кровяного давления”.

Кровяное давление регистрируется с помощью двух цифр.

Систолическое давление (более высокое число) - это сила, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу.

Диастолическое давление (нижнее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Считается, что высокое кровяное давление составляет 140/90 или выше (или 150/90 или выше, если вы старше 80 лет).

А идеальным кровяным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80.

Увеличение калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с кровяным давлением выше 120/80.

Если вы гипертоник - смело включайте курагу в свой рацион и придерживайтесь здорового образа жизни.