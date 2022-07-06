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Этот популярный сухофрукт поможет предотвратить инсульт

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Среда 06 июля 2022 09:59
Этот популярный сухофрукт поможет предотвратить инсульт Фото: Курага поможет предотвратить инсульт (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Инсульт - это очень опасное и серьезное состояние. Он возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Несмотря на существующие методы лечения инсульта, как и в случае со всеми медицинскими проблемами, лучше заранее предотвратить его.

Высокое кровяное давление является основным фактором риска развития инсультов.Тем не менее, можно снизить и поддерживать свое кровяное давление с помощью ряда изменений в образе жизни.

В частности, один из популярных сухофоруктов может быть полезным.

По данным Американской ассоциации сердца (AHA), сушеные абрикосы могут быть ключом к снижению кровяного давления, также известного как гипертония, пишет Express.

Чем полезна курага

На самом деле, всего в 100 граммах кураги содержится 1162 миллиграмма калия, или 33 % от вашей суточной потребности.

Для сравнения, обычный банан содержит 358 миллиграммов калия, что эквивалентно 10% вашей ежедневной потребности.

"Продукты, богатые калием, важны для управления высоким кровяным давлением, потому что калий уменьшает воздействие натрия", - сообщают врачи.

Почему калий так важен

Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой.

“Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению кровяного давления”.

Кровяное давление регистрируется с помощью двух цифр.

Систолическое давление (более высокое число) - это сила, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу.

Диастолическое давление (нижнее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Считается, что высокое кровяное давление составляет 140/90 или выше (или 150/90 или выше, если вы старше 80 лет).

А идеальным кровяным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80.

Увеличение калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с кровяным давлением выше 120/80.

Если вы гипертоник - смело включайте курагу в свой рацион и придерживайтесь здорового образа жизни.

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