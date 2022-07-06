Этот популярный сухофрукт поможет предотвратить инсульт
Инсульт - это очень опасное и серьезное состояние. Он возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Несмотря на существующие методы лечения инсульта, как и в случае со всеми медицинскими проблемами, лучше заранее предотвратить его.
Высокое кровяное давление является основным фактором риска развития инсультов.Тем не менее, можно снизить и поддерживать свое кровяное давление с помощью ряда изменений в образе жизни.
В частности, один из популярных сухофоруктов может быть полезным.
По данным Американской ассоциации сердца (AHA), сушеные абрикосы могут быть ключом к снижению кровяного давления, также известного как гипертония, пишет Express.
Чем полезна курага
На самом деле, всего в 100 граммах кураги содержится 1162 миллиграмма калия, или 33 % от вашей суточной потребности.
Для сравнения, обычный банан содержит 358 миллиграммов калия, что эквивалентно 10% вашей ежедневной потребности.
"Продукты, богатые калием, важны для управления высоким кровяным давлением, потому что калий уменьшает воздействие натрия", - сообщают врачи.
Почему калий так важен
Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой.
“Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению кровяного давления”.
Кровяное давление регистрируется с помощью двух цифр.
Систолическое давление (более высокое число) - это сила, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу.
Диастолическое давление (нижнее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.
Считается, что высокое кровяное давление составляет 140/90 или выше (или 150/90 или выше, если вы старше 80 лет).
А идеальным кровяным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80.
Увеличение калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с кровяным давлением выше 120/80.
Если вы гипертоник - смело включайте курагу в свой рацион и придерживайтесь здорового образа жизни.
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