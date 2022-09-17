Этот популярный фрукт может снизить риск слабоумия на 23%

Цитрусовые помогут снизить риск деменции

Научная работа предполагает, что именно цитрусовые могут помочь снизить риск развития деменции на 23%. Такие выводы были сделаны после изучения более 13 тысяч участников японского исследования.

Было обнаружено, что у тех, кто ел цитрусовые каждый день, вероятность развития деменции в последующие шесть лет была значительно ниже, чем у тех, кто ел их только один или два раза в неделю.

Данные в исследовании были взяты из японской базы данных медицинского страхования.

Кроме того, исследователи скорректировали другие факторы, такие как потребление человеком овощей, других фруктов и общее состояние здоровья. Поскольку эти факторы различались, взаимосвязь между цитрусовыми и деменцией сильно не различалась.

В статье авторы пришли к выводу, что данные результаты показывают, что частое употребление цитрусовых было связано с более низким риском возникновения деменции.



Какие цитрусовые нужно есть: