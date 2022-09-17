Этот популярный фрукт может снизить риск слабоумия на 23%

Снижение когнитивных функций - это снижение мышления, памяти, концентрации и других функций мозга. Это явление в основном встречается у пожилых людей и часто является ранним признаком деменции и других нейродегенеративных состояний. Один из способов уменьшить риски этого, наряду с физическими упражнениями, - сбалансированное питание.
Согласно исследованию, недавно опубликованном в Британском журнале питания, один конкретный вид фруктов может быть особенно полезен для снижения риска развития деменции.
Научная работа предполагает, что именно цитрусовые могут помочь снизить риск развития деменции на 23%. Такие выводы были сделаны после изучения более 13 тысяч участников японского исследования.
Было обнаружено, что у тех, кто ел цитрусовые каждый день, вероятность развития деменции в последующие шесть лет была значительно ниже, чем у тех, кто ел их только один или два раза в неделю.
Данные в исследовании были взяты из японской базы данных медицинского страхования.
Кроме того, исследователи скорректировали другие факторы, такие как потребление человеком овощей, других фруктов и общее состояние здоровья. Поскольку эти факторы различались, взаимосвязь между цитрусовыми и деменцией сильно не различалась.
В статье авторы пришли к выводу, что данные результаты показывают, что частое употребление цитрусовых было связано с более низким риском возникновения деменции.
Какие цитрусовые нужно есть:
Как мы ранее писали, этот типичный при COVID-19 симптом может на самом деле быть признаком деменции.
Напомним, недавно ученые назвали ранние признаки деменции и способы ее лечения.