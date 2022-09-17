Этот популярный фрукт может снизить риск слабоумия на 23%

Снижение когнитивных функций - это снижение мышления, памяти, концентрации и других функций мозга. Это явление в основном встречается у пожилых людей и часто является ранним признаком деменции и других нейродегенеративных состояний. Один из способов уменьшить риски этого, наряду с физическими упражнениями, - сбалансированное питание.

Согласно исследованию, недавно опубликованном в Британском журнале питания, один конкретный вид фруктов может быть особенно полезен для снижения риска развития деменции.

Цитрусовые помогут снизить риск деменции

Научная работа предполагает, что именно цитрусовые могут помочь снизить риск развития деменции на 23%. Такие выводы были сделаны после изучения более 13 тысяч участников японского исследования.

Было обнаружено, что у тех, кто ел цитрусовые каждый день, вероятность развития деменции в последующие шесть лет была значительно ниже, чем у тех, кто ел их только один или два раза в неделю.

Данные в исследовании были взяты из японской базы данных медицинского страхования.

Кроме того, исследователи скорректировали другие факторы, такие как потребление человеком овощей, других фруктов и общее состояние здоровья. Поскольку эти факторы различались, взаимосвязь между цитрусовыми и деменцией сильно не различалась.

В статье авторы пришли к выводу, что данные результаты показывают, что частое употребление цитрусовых было связано с более низким риском возникновения деменции.



Какие цитрусовые нужно есть: