Этот овощ защищает организм от рака и укрепляет кости: его нужно есть каждый день

Почему овощ нужно включить в рацион

Огурцы увлажняют организм. Медики всегда отмечают важность употребления достаточного количества воды, особенно в жару. Но источником жидкости необязательно должны быть напитки. Огурцы содержат 97 процентов воды, что делает их идеальными для увлажнения организма.

Снижает риск рака. Огурцы содержат лигнаны и полифенолы - эти вещества, как показывают исследования, снижают риск некоторых видов рака. Это относится, например, к раку молочной железы и раку шейки матки.

Обеспечивают прочные кости. Огурцы богаты на витамин К, который помогает кальцию лучше распределяться в организме - это, в свою очередь поддерживает плотность костей, защищает от переломов, помогает предотвратить остеопороз.

Очищают организм. Благодаря огурцам кишечник будет лучше очищаться. Эрепсин, содержащийся в них, расщепляет белок, способствует хорошему пищеварению, перевариванию мяса.

Снимают стресс. Огурцы являются богатым источником ряда витаминов группы Они нужны для неврологического здоровья, стабильной психики, активной умственной деятельности, стрессоустойчивости.

Отметим, что свежие огурцы не рекомендуются при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гастритах, энтероколитах, при начальной стадии заболевания корью.

Соленые и маринованные огурцы не следует употреблять при желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, пороках сердца, гипертонии, заболеваниях почек (острых и хронических нефритах, пиелонефрите), печени (гепатите, холецистите, дискинезии желчных протоков), поджелудочной железы и в период беременности.

Кроме того, в огурцах очень мало калорий (16 калорий на чашку), они содержат также пищевые волокна, которые помогают поддерживать здоровый вес.