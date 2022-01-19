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Этот напиток поможет противостоять инфаркту: его любят многие

Автор: Людмила Жукова

Такой напиток как кофе может быть очень полезным. Он служит отличной профилактикой инфарктов.

Об этом пишет в Instagram врач Александр Мясников.

По словам медика, если вы регулярно пьете кофе - то это снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больного гипертонией кофе не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые.

Речь идет только о натуральном кофе - никакого растворимого!

"Доказано, что кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы", - сообщил врач.

Что еще нужно знать о кофе

Главное вещество кофе — кофеин. Он является возбудителем систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря. Но если злоупотреблять напитком, то это может привести к негативным последствиям: тремор, повышенное давление, изжога, бессонница.

Кофе усиливает метаболизм кальция и его выведение из организма, повышает скорость потери костной массы и уменьшает плотность костей у пожилых людей — риск переломов. Увеличивает риск развития рака пищевода при употреблении чрезмерно горячего напитка.

Напомним, что в 2022 году существенно изменится цена на кофе.

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