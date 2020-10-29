Этот фактор при коронавирусе увеличивает риск смерти: уносит из жизни 15% больных

Ученые считают, что загрязнение воздуха могло стать ключевым фактором, который привел к смерти более 170 тысяч больных коронавирусом. Такой вариант допустила международная группа ученых. Результаты исследования которой опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

По данным исследователей, ядовитые пары, которые выделяют машины и крупная промышленность, делают людей более уязвимыми к COVID-19. Предыдущие исследования связывали с загрязнением воздуха около 7 млн смертей в мире ежегодно. Отмечалось, что плохой воздух ухудшает течение таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет и астма.

Ученым удалось установить, что около 15% заболевавших коронавирусом могли умереть именно из-за обострений, вызванных загрязнением воздуха. Исследователи опирались на математическое моделирование. Ученые подчеркивают, что обозначенный процент не является точной цифрой.

Независимые ученые, реагируя на эти выводы, заявили, что рано подсчитывать количество смертей, которые могли быть следствием загрязнения, но они признают, что такие оценки вполне возможны. Если верить результатам, то в Украине с загрязненностью воздуха можно связать смерть 1418 человек.

Исследователь профессор Томас Мюнцель из Университета Иоганнеса Гутенберга и Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований в Майнце отмечает, что загрязняющие частицы, которые люди вдыхают с воздухом, вызывают воспаление и повреждение артерий.

Это раздражает внутреннюю оболочку артерий, эндотелий и приводит к сужению и жесткости артерий. Уже имеющееся повреждение сосудов может привести к повышенному риску серьезного заболевания COVID-19.

"Если у вас уже есть болезни сердца, то загрязнение воздуха и коронавирусная инфекция повлекут проблемы, которые могут привести к инфарктам, сердечной недостаточности и инсульту ", — отметил Мюнцель.

Напомним, что во Франции из-за вспышек коронавируса ввели повторный режим самоизоляции.

Также мы сообщали, что вакцинация от COVID-19 может начаться в апреле 2021 года.