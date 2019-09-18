Об этом мало кто знает: Комаровский рассказал, как давать детям лекарства

Автор научных трудов по медицине и педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарственными препаратами. По информации доктора, причины всего две – употребление ребенком лекарств, оставленных без присмотра, а также ошибка родителей с дозой препарата. Нередко отравление ребенка лекарствами заканчивается в больнице длительной реабилитацией. Сохранить здоровье малыша и нервы родителей помогут простые правила профилактики отравления лекарствами, пишет доктор Комаровский в своем микроблоге в Instagram.

Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами:

ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.;

родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.).

Комаровский также рассказал, какие правила могут помочь в профилактике отравлений лекарствами:

Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке). Контролируйте сроки годности лекарств. Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали милилитры (мл) и миллиграммы (мг). Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания. Не давайте лекарства в темноте. Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения. Не ленитесь прятать лекарства после использования. Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре. Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).

Комаровский рассказал, как правильно давать детям лекарства (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что ранее Комаровский напомнил родителям о важном правиле.