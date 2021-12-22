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"Это мой жизненный контекст": Елена Кравец призналась о болезни, с которой борется третий год

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 22:59
"Это мой жизненный контекст": Елена Кравец призналась о болезни, с которой борется третий год Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)
Автор: Владимир Костырин

Елена Кравец откровенно рассказала о болезни, о которой узнала несколько лет назад, и до сих пор продолжает борьбу с этой проблемой. Актриса "Квартала 95" и "Женского квартала" призналась, что у нее появилась крапивница, а лечение оказалось непростым.

Историей недуга звезда поделилась в интервью Маше Ефросининой на ее Youtube-канале.

Как отметила знаменитость, такая кожная реакция возникла совершенно внезапно и "неведомо как", и сейчас Елена понимает - на какое эмоциональное потрясение она могла появиться.

"Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу - она сказала, что это крапивница, проходит максимум через 6 недель... Ну в общем - не парься. И я не парилась", - рассказала актриса.

Однако ситуация не решилась через это время, и крапивница остается с ней уже третий год.

"И это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку. Она помнит обо мне, а я - о ней, и мы не даем друг другу о себе забыть", - говорит Кравец.

Актриса призналась, что недуг оказал значительное влияние на ее, и она все еще в процессе исцеления.

"И, как мне кажется, я выхожу на какую-то ровную дорогу в этом вопросе", - добавила Елена.

Также знаменитость рассказала, что перед интервью с Ефросининой ей показалось, что крапивница уже осталась позади, поэтому она и собиралась обсудить этот недуг как уже "пройденный опыт". Но, увы, последний осмотр у врача показал обратное.

"Я сегодня не хотела бы углубляться в эту тему, пока она не станет перевернутой страницей", - подчеркнула Кравец, добавив, что хочет сначала завершить лечение.

Актрис также назвала крапивницу "сильно непростым" недугом, который действительно стал для нее испытанием.

Видео: Елена Кравец рассказала о крапивнице и как болезнь на нее повлияла

Крапивница является кожным заболеванием, дерматитом преимущественно аллергического происхождения, что характеризуется зудом и быстрым появлением плоских бледно-розовых пузырей (словно ожоги от крапивы) на разных участках кожи и реже - на слизистых. Крапивница, которая может являться реакцией на какой-либо раздражитель, занимает третье место по распространению среди аллергических заболеваний.

Ранее сообщалось, что перед этим Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем, и как они были на грани развода.

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Елена Кравец
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