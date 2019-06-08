Это не вредно: Комаровский разрушил очередной миф

Евгений Комаровский рассказал родителям, что делать в случае, если ребенок заболел ОРЗ, а также разрушил миф касательно данного заболевания. Соответствующую публикацию эксперт разместил в соцсети Instagram.

Диагноз "ОРЗ" врачи обычно ставят в ситуации, когда им ничего не известно о возбудителе инфекции, хотя ее проявления - налицо. Так, Комаровский решил прояснить некоторые моменты касательно заболевания и сообщил, что в таком случае делать.

"Если ребенок болеет ОРЗ часто, пусть даже очень часто, но выздоравливает естественным образом без лекарств - так пусть болеет, пусть ходит в детский сад, пусть вообще делает, что хочет. Это не вредно - так болеть и так выздоравливать.

Комаровский разрушил миф об ОРЗ (фото:pixabay.com)

Напомним, что доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.