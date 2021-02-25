"Это для школьного проекта": вырезавшая сердце у жирафа женщина шокировала намерениями

32-летняя Мерелиз Ван Дер Мерве из ЮАР похвасталась убийством жирафа на День святого Валентина и сказала, что для нее это лучший подарок. Как оказалось, женщина совсем не сожалеет о своем поступке, а даже наоборот. Она всячески приветствует охоту, а за 5 лет убила около 500 животных.

Это стало понятно, судя по ее постам на Facebook-странице.

Вот как Мерелиз объясняет жуткое убийство жирафа и вырезание у него сердца.

"Я сняла это видео для школьного проекта здесь, в Южной Африке. Мы обсуждали его здесь на нашем языке, поскольку оно было сделано для школы африкаанс (местный язык - Ред). Вы видите одно сердце, но у него есть 3 разных сердечных камеры, как показано на видео", - написала под видео женщина.

По этическим соображениям мы не публикуем видеоролик, но если вы хотите его посмотреть, это можно сделать по ссылке.

На своей странице в соцсети Мерелиз ван дер Мерве хвастается фотографиями убитых животных и заявляет, что если охоту запретят - животные станут ненужными и исчезнут.

"Если охоту запретят, животные станут не нужными и исчезнут. Охота помогло вернуть многие виды с грани вымирания. Единственные люди, которые защищают этих животных, - это охотники за трофеями", - говорит она.

Отметим, что после жестокого убийства жирафа, многие иностранные СМИ написала о южноафриканке.

"Есть тысяча вещей, которые нужно сказать вам, и тысяча причин не делать этого!!! Вы не представляете, кто я и чего я добилась", - пишет она.

32-летняя Мерелиз Ван Дер Мерве из ЮАР 5 лет убивает животных (фото: facebook.com/Merelizevd)

В комментариях люди со всего мира пишут ей, что она "сумасшедшая и больна", что "это позор для всей планеты", "скоро тебя настигнет карма".