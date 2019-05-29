Это очень важно: Супрун рассказала, как не перепутать инфаркт и паническую атаку

Уляна Супрун рассказала украинцам о том, чем паническая атака отличается от инфаркта и объяснила, как их не перепутать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун сообщила, что те, кто уже переживал ранее сердечный приступ или паническую атаку – тот никогда их не перепутает. Симптомы у этих явлений похожи, а вот проблемы – совсем разные. Основные симптомы:

Удушье.

Учащенное сердцебиение.

Боль в груди.

Головокружение.

Онемение рук и ног.

Потливость.

Дрожь.

Супрун отметила, что у многих людей такие симптомы создают ощущение потери контроля и объяснила, что очень важно не спутать паническую атаку с сердечным приступом и наоборот, так как это крайне опасно для здоровья и жизни.

Паническая атака – это ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха. Тело начинает считать, что человеку угрожает опасность. Дыхание усложняется, сердце бьется быстро, расширяются значки, желудок перестает работать, конечности немеют, голова кружится. Но как объяснила Супрун, данное состояние не представляет смертельной опасности.

Сердечный приступ (инфаркт, приступ стенокардии) происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через суженные сердечные сосуды. В это время сердце не получает достаточно кислорода. К примеру, он может возникнуть во время интенсивной физической нагрузки, когда ускоряется частота сердечных сокращений.

Супрун рассказала, как различить паническую атаку и сердечный приступ (facebook.com/ulanasuprun)

Для того, чтобы распознать, что именно происходит с организмом, Уляна Супрун дала несколько советов:

Начало. Важно сознательно фиксировать, при каких обстоятельствах начались симптомы. Если после длительного стресса – это может быть паническая атака. Если после интенсивной физической активности, похода по лестнице – это может быть сердечный приступ.

Важно сознательно фиксировать, при каких обстоятельствах начались симптомы. Если после длительного стресса – это может быть паническая атака. Если после интенсивной физической активности, похода по лестнице – это может быть сердечный приступ. Характер боли. Во время панической атаки боль в груди острая и колючая, обычно локализована по центру. Во время сердечного приступа может быть ощущение сжатия изнутри и тяжести за грудиной. Боль может отдавать в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева. Но так бывает не всегда. И во время панической атаки, и во время сердечного приступа может возникать затруднение дыхания, резкая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота и рвота.

Во время панической атаки боль в груди острая и колючая, обычно локализована по центру. Во время сердечного приступа может быть ощущение сжатия изнутри и тяжести за грудиной. Боль может отдавать в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева. Но так бывает не всегда. И во время панической атаки, и во время сердечного приступа может возникать затруднение дыхания, резкая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота и рвота. Продолжительность симптомов. Паническая атака может длиться от 5 до 30 минут. Симптомы сердечного приступа могут исчезнуть через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Паническая атака может длиться от 5 до 30 минут. Симптомы сердечного приступа могут исчезнуть через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина. Как действовать. В случае панической атаки нужно успокоиться и помнить, что паническая атака не представляет угрозы для жизни. Может помочь дыхательное упражнение и поддержка близких. Скорую стоит вызывать, если через полчаса не стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают. В случае сердечного приступа нужно успокоиться и прекратить физическую нагрузку. Позвонить врачу – возможно нужно принять нитроглицерин. Если приступ не удается снять в течении 15-20 минут – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь. Приступ, который длится более 15-20 минут, может превратиться в инфаркт миокарда.

"Вызывать помощь также необходимо, если есть хотя бы один из этих симптомов: боль постоянная и становится более интенсивная, боль волнообразная и повторяется в состоянии покоя, возникает резкая слабость, чувство страха, учащается пульс или резко колеблется артериальное давление", - добавила Супрун и отметила, что инфаркт у женщин может проявляться иначе – могут болеть одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот, часто болит между лопатками, дыхание может стать поверхностным, но при этом ничего не будет болеть.

Паническая атака не может повлечь за собой сердечный приступ (ucg.org)

"Паническая атака не может повлечь сердечный приступ, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней. Некоторые исследования указывают, что люди, которые имеют тревожные расстройства, могут иметь более высокие риски развития болезней сердца. Поэтому если вы склонны к паническим атакам - важно проверять здоровье сердца", - предупредила Супрун.

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