На это стоит потратить время! Комаровский напомнил родителям о важном правиле

Евгений Комаровский – знаменитый педиатр, который в течение долгих лет раскрывает секреты воспитания детей, а также заботы об их здоровье. В этот раз доктор напомнил родителям о важном правиле передвижения на автомобиле вместе с ребенком. Комаровский подчеркнул важность использования ремней безопасности, а также рассказал о возможных последствиях, если их не использовать.

Как сообщается в публикации доктора в Instagram, передвигаться без использования ремней безопасности – популярная практика, однако очень опасная.

"Часто водители, пассажиры, особенно сидящие на задних сидениях автомобиля, пренебрегают использованием ремней. Это же касается и перевозки детей, когда детское автокресло есть и ребенок в нем сидит, но он не пристегнут ремнями безопасности. Такая безответственность недопустима! Системы безопасности автомобиля корректно работают только в случае использования ремней безопасности. Важно понимать, что при дорожно-транспортном происшествии, все кто не пристегнут, могут неконтролируемо перемещаться по салону автомобиля, увеличивая тем самым вероятность получения травм, в том числе ребенком", - говорится в публикации.

Комаровский считает, что дети должны всегда быть пристегнуты, при чем автокресло должно подходить ребенку по возрасту.

"Дети должны находиться только в подходящих им по возрасту детских удерживающих устройствах, которые должны быть правильно установлены и надежно удерживать ребенка. Помните - ребенка невозможно удержать на руках при дорожно-транспортном происшествии. Каждый раз, сажая ребенка в автомобиль, проверяйте натяжение и правильное расположение ремней безопасности. Не спешите, на это стоит потратить время!" – подытожил доктор.

Комаровский напомнил родителям о важном правиле (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что ранее Комаровский развеял популярный миф про иммуномодуляторы.

До этого Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.