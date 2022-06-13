Это средство поможет вам укрепить волосы и ускорить их рост: стоит копейки!

Помимо укрепления волос и защиты кожи головы, масло розмарина потенциально может:

Стимулировать рост волос.

"Большая часть мнений о пользе масла розмарина от выпадения волос основана на исследовании 2015 года, которое показало, что оно может быть столь же эффективным, как 2% миноксидил (ингредиент, одобренный FDA для стимуляции роста волос)", - говорит Дхавал Бханусали, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог.

Увеличение кровообращения.

Стимулирование кровотока приносит больше питательных веществ к волосяным фолликулам и приводит к более густым и сильным волосам.

Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам масло розмарина помогает улучшить состояние кожи головы, включая болезненность и накопления, которые могут препятствовать росту волос.

Помогает бороться с окислительным стрессом и старением волосяных фолликулов благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам.

Масло розмарина можно купить в аптеке или косметическом магазине и стоит оно сущие копейки.

Для каких типов волос подходит масло розмарина

Хорошие новости: масло розмарина можно использовать для всех типов волос. Если у вас чувствительная кожа - и, следовательно, чувствительная кожа головы - всегда существует вероятность раздражения, как и при использовании любого растительного масла. Этого можно избежать, разбавив масло розмарина маслом-носителем, таким как аргановое или жожоба.

Можно ли наносить масло розмарина прямо на волосы?

Нет, лучше не наносить эфирное масло розмарина непосредственно на волосы или кожу головы. Чтобы предотвратить чрезмерную чувствительность кожи или кожи головы, концентрированное эфирное масло, такое как масло розмарина, следует смешивать с более легким маслом-основой, таким как аргановое масло, масло сладкого миндаля или масло жожоба, вместо того, чтобы наносить его непосредственно на волосы и кожу головы.

Попробуйте смешать несколько капель масла розмарина с выбранным вами маслом-носителем и втереть в кожу головы за 20 минут до душа, чтобы оживить и напитать кожу. Или попробуйте подмешать его в бутылку с шампунем, чтобы усилить очищающую и антиоксидантную силу. Вы также можете купить средства для волос на основе масла розмарина, предварительно смешанные с базовыми маслами.

Что касается наилучшей частоты использования, чтобы увидеть результаты, начните с применения несколько раз в неделю, а затем оценивайте и увеличивайте по мере необходимости. Согласно исследованиям, для роста волос может потребоваться до шести месяцев, чтобы увидеть результаты.