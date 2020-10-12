Это случайность: врач сообщил, почему первая волна COVID-19 начинается только сейчас

Первая волна коронавируса только начинается в Украине. Такую точку зрения озвучил харьковский медик Андрей Волянский. По его словам, это в какой-то мере случайность, но лишь сейчас пандемия в нашей стране кажется чем-то серьезным.

"В какой-то степени случайность. В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае-июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50. И только теперь мы встречаем настоящую первую волну", - написал медик на своей Facebook-странице.

Врач считает, что зимой в Украине будет 150-200 летальных случаев от инфекции за день. Также он прогнозирует спад заболеваемости только к апрелю-маю следующего года.

"Только сейчас началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исхода в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тысяч коек", - рассказал доктор.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 4420 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как мы писали ранее, медик рассказал, что бессимптомных больных COVID-19 не бывает.