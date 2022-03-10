"Люди живут в аду": волонтер рассказала об ужасах, которые творит враг в Мариуполе

Активистке несколько дней назад удалось выехать из города, воспользовавшись личным транспортом. Это, по ее словам, единственный способ, но очень опасный, можно попасть под обстрел.

"В этом городе происходит просто ад. Когда я оттуда уезжала, около недели назад, мне казалось, что это был ад. Но сейчас перешло все возможные и невозможные границы", - рассказала она.

По словам Дианы, крушится центр города, восточного берега просто нет. Люди живут в руинах. Нет электроэнергии, отопления, газа, воды уже около десяти дней. И нет никакой возможности достать, привезти гуманитарную помощь.

"Люди там просто в аду живут. Город просто крушится дотла, даже центр города. Просто для того, чтобы просто показательно уничтожить этот символ сопротивления, которым Мариуполь был с 2014-го года", - добавила волонтер.

Для справки: Диана Берг - украинская общественная деятельница, основательница мариупольской платформы "ТЮ", организатор движения "Донецк - это Украина", дизайнер.