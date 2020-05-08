Это может продлится несколько лет: ученые дали печальный прогноз по коронавирусу

Коронавирус продолжает свое наступление по Украине и миру. По состоянию на 8 мая, общее количество зараженных во всем мире приближается к четырем миллионам человек. С начала пандемии погибло почти 270 тысяч человек, выздоровело – 1 291 490 человек. В Украине зафиксировано более 14 тысяч заболевших.

Ученые всего мира изучают новую болезнь и самой острым вопросом остается, как побороть болезнь и когда пандемия отступит. Некоторые считают, что распространения болезни можно будет остановить с помощью вакцины или эффективных лекарств. Некоторые исследователи считают, что лучшим способом остается коллективный иммунитет, при котором переболеет большая часть населения земли.

Немецкие ученые считают, что в карантинных условиях с использованием социальной изоляции, масок и антисептиков, миру придется прожить не менее года. Об этом пишет издание DW.

"Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих, то есть противоположность Октоберфесту — будут занимать нас, вероятно, целый год", - считает директор Института медицинской микробиологии, вирусолог Александр Кекуле.

Ученый из Берлина, вирусолог Кристиан Дростен считает, что главным фактором быстрой победы над вирусом станет создание вакцины, но на это уйдет не менее года.

"Думаю, мы можем положиться на науку и ожидать, что к этому моменту в следующем году мы сможем снабдить вакциной или двумя-тремя разными вакцинами, которые сейчас одновременно разрабатываются, значительную часть населения", - отметил он.

Кроме того, Дростен считает, что летний сезон ослабит пандемию, если люди ответственно отнесутся к новой реальности и будут соблюдать все карантинные условия. Во многом это еще зависит от погоды, так как вирусы менее распространяются в сухом и теплом климате.

Однако он не исключает, что осенью количество заболевших может снова вырасти и это приведет ко второй волне COVID-19.

"Может быть, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений. Коллективного иммунитета будет все еще мало, и с иммунологически "наивным" населением мы вступим в зимнюю волну. Это было бы опасно", - объяснил Дростен.

Глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Бостонского университета профессор Хендрик Штрек настроен менее оптимистично и не уверен, что человечеству будет под силу найти вакцину.

"Любое предсказание о том, что у нас будет вакцина, несерьезно, потому что мы этого просто не знаем. Есть много возбудителей вирусов, вакцины против которых мы ищем годами, и их до сих пор нет", - отметил Штрек.

Он полагает, что поиск вакцины или лекарств от коронавируса может занять годы и все, что можно сделать сейчас, это сдерживать распостранения вируса в пределах, которые помогут медикам справляться со всеми пациентами.

Напомним, ранее мы писали о том, что эпидемиологи рассказали, какой будет вторая волна COVID-19 в Украине.