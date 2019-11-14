Это принципиально: Комаровский рассказал о правильной зубной щетке (видео)

Доктор Комаровский рассказал, когда нужно начинать чистить зубы ребенку, и какой должна быть зубная щетка. Педиатр рассказал в видеоблоге, что о зубной щетке стоит задуматься сразу же после появления первого зуба.

Первой зубной щеткой должна стать насадка на палец со щетинками, которую надевают на палец взрослые и чистят ребенку зубы. Такую процедуру проводят в форме игры.

Но после того, как ребенок научился держать столовые приборы, интересуется зубными щетками взрослых, приходит время первой личной щетки ребенка.

Первая щетка ребенка имеет одну принципиальную особенность. Поскольку ребенок не может контролировать глубину засовывания щетки в рот, она должна иметь специальное ограничительное кольцо.

Комаровский рассказал о первой зубной щетке ребенка (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее доктор Комаровский рассказал, при каких симптомах ребенка необходимо обязательно лечить в больнице, отказавшись от домашнего лечения.