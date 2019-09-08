Это принципиально: Комаровский рассказал, как правильно купать новорожденного

Доктор Евгений Комаровский поделился важными рекомендациями касательно купания ребенка и рассказал о двух фазах купания: до заживления пупочной ранки и после. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается, понимаете? Ну реально не пачкается. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается", - написал доктор.

Также врач отметил, что ванны - хороший способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна для ребенка.

Комаровский рассказал о купании новорожденного (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Поэтому купание нужно именно для этого, а не для того, чтобы намылить ребенка, смыть с него жировой слой, чтобы кожа стала чувствительна к повреждающим факторам", - подытожил Комаровский.

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней. Эти химические составляющие могут вызывать у ребенка зуд, аллергию и даже выпадение волос.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал о еде для здоровья зубов и назвал продукты, употребление которых лучше ограничить.

Напомним, что Комаровский также дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания и рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.