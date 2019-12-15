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Это предательство: Сенцов сделал громкое заявление об убийстве Шеремета

STYLERПерсоны    15.12.2019 - 14:15
Это предательство: Сенцов сделал громкое заявление об убийстве Шеремета
Олег Сенцов об убийстве Шеремета (РБК-Украина)

Украинский режиссер высказал свое мнение касательно дела об убийстве Шеремета

Олег Сенцов, который недавно получил премию Сахарова в Европарламенте, высказал свое мнение касательно дела об убийстве Шеремета. Об этом украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный написал в социальной сети Facebook.

Сенцов считает, что подозреваемым "сливали" информацию и надеется на справедливый суд по делу об убийстве Павла Шеремета.

Это предательство: Сенцов сделал громкое заявление об убийстве ШереметаОлег Сенцов об убийстве Шеремета (РБК-Украина)

По его словам, если к преступлению причастны обвиняемые ветераны АТО и волонтеры, то это настоящий ужас. Однако есть вероятность, что кто-то пытается удержаться на должности и тогда речь идет о государственной измене. "Второй вариант еще хуже, потому что это предательство", - отметил он.

Бывший политзаключенный также отмечает, что хочет узнать правду, а потому хочет, чтобы люди отстаивали справедливый суд и искали новые, однозначные доказательства.

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