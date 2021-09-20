"Это повод задуматься": Комаровский рассказал, можно ли при частых ОРВИ ходить в садик

Так, к врачу обратилась мама трехлетнего мальчика, рассказав о частой проблеме многих родителей - "три дня в садике, три недели дома болеем". При этом мамочка сетует, что каждый раз приходится ребенка пичкать таблетками, сиропами, а раз в три месяца дело доходит даже до антибиотиков.

Комаровский посоветовал задуматься, все ли правильно делают родители при лечении ребенка, и может не стоит во всем винить садик.

"Все перечисленные вами состояния - вирус, простуда, ОРВИ - при правильной помощи со стороны родителей совершенно не нуждаются в регулярном приеме каких бы то ни было лекарств и уж тем более антибиотиков", - пишет педиатр.

Доктор напоминает, что организм ребенка при правильной помощи со стороны родителей справляется с ОРВИ самостоятельно, практически без лекарств.

Чтобы ребенок быстро выздоравливал при ОРВИ, нужно:

теплая одежда, прохладный влажный воздух, обильное питье,

из лекарств - средство для пероральной регидратации, солевые капли в нос и иногда жаропонижающие средства.

"Если при лечении мы не выходим за рамки этого списка, то тогда посещать садик и можно, и нужно. Если же каждая ОРВИ - это повод назначить множество лекарств, если каждая ОРВИ заканчивается осложнениями, которые требуют приема антибиотиков раз в три месяца, то это однозначно повод задуматься. Но задуматься не столько о целесообразности хождения в детский сад, сколько о том, почему у ребенка возникают осложнения, что вы делаете не так", - добавил врач.

Комаровский добавил, что если с частыми ОРВИ при посещении детского сада ребенок быстро справляется, в садик ходить можно и нужно. Если же каждый поход - это куча лекарств и осложнений - нужно задуматься.