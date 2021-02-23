Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев

Ученые проанализировали статистику смертности в Украине и пришли к выводу, что именно диабет в сочетании с коронавирусом наиболее часто приводит к смерти пациента.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для всех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

При этом сердечно-сосудистые заболевания опасны вдвое меньше при коронавирусе. А большие цифры смертности при таких сопутствующих заболеваниях объяснить можно общей распространенностью недуга среди украинцев.

"Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньшую. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием", - рассказывают в НАН Украины.

Диабет - самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе (фото: nas.gov.ua)