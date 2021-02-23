Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев

Ученые Национальной академии наук Украины назвали сопутствующее заболевание, которое наиболее часто приводит к летальному исходу. Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 в 22% случаев имеет смертельный исход при сахарном диабете.
Об этом говорится в выводах ученых на сайте НАН Украины.
Ученые проанализировали статистику смертности в Украине и пришли к выводу, что именно диабет в сочетании с коронавирусом наиболее часто приводит к смерти пациента.
Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для всех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.
При этом сердечно-сосудистые заболевания опасны вдвое меньше при коронавирусе. А большие цифры смертности при таких сопутствующих заболеваниях объяснить можно общей распространенностью недуга среди украинцев.
"Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньшую. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием", - рассказывают в НАН Украины.
Диабет - самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе (фото: nas.gov.ua)
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали еще 4 182 новых случая коронавируса.
Больше всего заболевших в Ивано-Франковской области. И причиной такой вспышки называют Буковель, где был огромный наплыв туристов.