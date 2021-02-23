UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев

Автор: Светлана Мащенко

Ученые Национальной академии наук Украины назвали сопутствующее заболевание, которое наиболее часто приводит к летальному исходу. Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 в 22% случаев имеет смертельный исход при сахарном диабете.

Об этом говорится в выводах ученых на сайте НАН Украины.

Ученые проанализировали статистику смертности в Украине и пришли к выводу, что именно диабет в сочетании с коронавирусом наиболее часто приводит к смерти пациента.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для всех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

При этом сердечно-сосудистые заболевания опасны вдвое меньше при коронавирусе. А большие цифры смертности при таких сопутствующих заболеваниях объяснить можно общей распространенностью недуга среди украинцев.

"Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньшую. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием", - рассказывают в НАН Украины.

Диабет - самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе (фото: nas.gov.ua)

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали еще 4 182 новых случая коронавируса.

Больше всего заболевших в Ивано-Франковской области. И причиной такой вспышки называют Буковель, где был огромный наплыв туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
COVID-вакцина уже в Украине. Что дальше
В Украину доставили вакцину от коронавируса: какую
Прогноз погоды