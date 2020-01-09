Это объявление войны: "уход" Маркл и принца Гарри шокировал королевскую семью

Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя официальные полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. Заявление герцогов Сассекских о намерении отказаться от финансирования за счет налогоплательщиков вызвало большой резонанс в британском обществе.

Супруги намерены запустить собственную благотворительную организацию, проводить время в Великобритании и Канаде, но уже не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Впрочем, относительно возможного отказа от титулов и других регалий Маркл и принц Гарри ничего не говорили.

В Букингемском дворце на своей странице в Instagram заявили, что герцоги не не приняли окончательное окончательное решение, и в настоящее время ведутся переговоры.

"Их решение повлечет за собой сложные проблемы, проработка которых займет время", - указано в сообщении.

Также во дворце добавили, что понимают их желание "использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время".

Королеву Елизавету II инициатива внука и его супруги глубоко опечалила, а принц Чарльз и герцог Кембриджский - принц Уильям - и вовсе пришли в ярость. Как пишет The Sun со ссылкой на источник в окружении, Гарри и Меган перед громким заявлением ни с кем из других членов монаршей семьи не советовались.

"Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - подчеркнул инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

По информации издания, Гарри и Меган хотят оставить Фрогмор Коттедж в Виндзорском имении и желают, чтобы их счет за оплату был покрыт.

Имение недавно был отремонтировано на средства налогоплательщиков - в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 3,1 миллиона долларов), в то время как их шесть охранников обходились в 600 тысяч фунтов в год (чуть более 780 тысяч долларов).

Инсайдер утверждает, что чета также хочет сохранить свои звания герцога и герцогини Сассекских.

Предполагают, что "последней каплей" для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа, но без них самих.

Королева Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Джордж (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сообщается, что в прошлом году пара без лишней огласки создала коммерческую команду в Голливуде, включая бывшего бизнес-менеджера Меган и PR-компанию Sunshine Sachs.