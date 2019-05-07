Это недопустимо: Комаровский сделал важное заявление об антибиотиках

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям о правилах приема антибиотиков. В опубликованом видео на своей Instagram-странице врач сообщил, как часто и в каких случаях нужно принимать лекарства, а также, кто должен назначать ребенку препараты.

Известный педиатр, недавно рассказавший об обезболивании при прорезывании молочных зубов, сообщил, что антибиотики используются не тогда, когд ародители приняли решение их принимать, а когда у ребенка есть бактериальная инфекция, и этот диагноз поставил врач-педиатр.

Комаровский заявляет, что родители не могут самовольно принимать решение о приеме антибиотиков, а бесконтрольную продажу антибактериальных препаратов в аптеках доктор считает преступлением.

Комаровский рассказал об антибиотиках для ребенка (фото: pixabay.com)

"Никогда в нормальной стране, в нормальном обществе не должен продаваться антибиотик родителям, не должна мама принимать решение об использовании антибиотика. Это вообще, я считаю, социальное преступление. Это недопустимо", - заявляет доктор Комаровский.

По мнению педиатра, бесконтрольное применение антибиотиков во всем мире приводит человечество на грань катастрофы, когда появляются бактерии устойчивые ко всему.

Комаровский рассказал об антибиотиках для ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно Минздрав развеял мифы о здоровом питании. В министерстве разъяснили, как правильно питаться и при этом не тратить огромные деньги.

Напомним, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.