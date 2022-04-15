"Это наши хе*ачат": оккупант рассказал жене, что сами россияне обстреливают Брянскую область

Все детали провокации

В сети появилась запись телефонного разговора солдата РФ с женой. В нем он говорит, что эта специальная провокация украинцев. Сам захватчик находится в Донецкой области.

"Это наши хе*ачат", - сказал российский военный.

Жена искренне удивляется, зачем это сделано.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хо*лы провоцируют. И вот потому попадают", – объяснил оккупант.

Услышав, что это сами россияне открыли огонь по своим, женщина сказала, что "от этого как-то легче".

Кроме того, российский захватчик сказал, что так же Россия поступала во времена чеченской войны:

"Такая же хе*ня была и в чеченскую войну, квартиры обстреливали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", - сказал оккупант.