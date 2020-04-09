Это намордники: фото жутких масок у харьковских "копов" возмутило сеть

В Харькове на карантине патрульных заставляют носить одну маску целый день
Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, но из-за ситуации с ростом случаев заражения ограничительные меры были ужесточены 6-го. Среди основных правил гражданам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов.
Контролировать выполнение карантинных мер доверили правоохранителям, военнослужащим и сотрудникам Минздрава. На нарушителей составляют административные протоколы и выписывают штрафы от 17 тысяч гривен.
Но с "масочной проблемой" сталкиваются на практике и сами полицейские. Так, не всех стражей правопорядка смогли обеспечить надлежащими средствами защиты. В частности, на подобную ситуацию обратили внимание в Харькове.
Отмечается, что местным патрульным выдают маски сомнительного качества и запрещают снимать или менять их в течение смены. Об этом пишет Police Control Ukraine на своей странице в Facebook со ссылкой на своих подписчиков в сети.
"Нам пишут. А вот такие маски выдают харьковским патрульным на целый день. И снимать нельзя, служебки сразу и премию снимут", - говорится в публикации.
Также приведены соответствующие фото таких масок.
Карантин в Харькове - патрульных заставляют ходить в одной маске целый день (Фото: facebook.com/policecontrolukraine)
Стоит отметить, что подобные маски для харьковских патрульных совсем не похожи на те, что выдавали в Балаклее Харьковской области полицейским в конце марта.
Под Харьковом полицейским раздали такие маски (Фото: oblrada.kharkov.ua)
Пользователи сети живо отреагировали на скандал с масками для патрульных в Харькове, и мнения у комментаторов полярные. Одни иронизируют над ситуацией и отмечают, что сотрудники полиции могут купить себе сами нормальные, ведь обычным гражданам приходится тратить на маски из своего кармана. Другие же возмущаются и сочувствуют "копам", ведь те должны иметь возможность выполнять свою работу в условиях карантина.
Фото: скрин комментариев facebook.com/policecontrolukraine
Напомним, что ранее мы писали и показывали видео о том, как за одну минуту можно сделать защитную маску в домашних условиях.