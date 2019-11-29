Это наказание для меня: Мадонна шокировала поклонников заявлением

Мадонна, звезда американской поп-музыки, шокировала фанатов своим заявлением о состоянии здоровья. Она вынуждена была отменить три концерта в Бостоне 30 ноября и 1-2 декабря из-за невыносимых болей. Певица сейчас находится в турне в поддержку своего 14-го студийного альбома Madame X.

Мадонна обратилась к своим фанатам в социальных сетях и призналась, что ее боль стала невыносимой.

"Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный поворот событий. Ежедневно выступая с концертами, я получаю огромное удовольствие, а их отмена - это своего рода наказание для меня. Боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Я должна отдохнуть и придерживаться рекомендаций врачей. Так я смогу вернуться еще более сильной и продолжить гастролировать с Madame X для вас всех", - написала звезда.

Мадонна (Фото: facebook.com/madonna)

О том, что именно ей причиняет боль, она не сообщила, однако фанаты вспомнили, что еще в октябре она упоминала о порванной связке и проблемах с коленом. После своих выступлений в Лос-Анджелесе, в ее Instagram появилось видео, где Мадонна принимает ванну со льдом. В подписи она указала, что такая ванна спасает ее от многочисленных травм.

Отмена концертов для Мадонны весьма болезненна и за всю свою карьеру она вынуждена была сделать это всего несколько раз.