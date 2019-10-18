Это мое последнее фото: умерла известный украинский фотограф

Умерла известный украинский фотограф Галина Кравец из Львова, которая проживала в Мукачево. Об этом 18 октября сообщила на своей странице в Facebook Ольга Руда.

"Галя очень, до боли любила свою родную землю. Она из года в год радовала нас всех своими невероятными фотографиями, где горы касались неба, цветы - солнца, тропы звали в неизвестное, а в самых неприметных местах находились настоящие сокровища", - говорится в публикации.

Галина Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)

"Их полными пригоршнями Галя Кравец дарила своим друзьям, знакомым и незнакомым. Пусть с Богом покоится. Помним", - написала она.

В сети сообщили о смерти известного фотографа Галины Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)

В Facebook-профиле Кравец ее сын Святослав также сообщил печальную новость.

"Вот этот грибочек, это мое последнее фото. Сегодня 17/10/19 в 12:00 мое сердце перестало навсегда биться. Благодарю вас друзья за общение, за поддержку, за любовь. Берегите себя, своих близких, дарите любовь и оберегайте друг друга.

А для меня сделайте еще одну милость, помолитесь за меня и не забывайте!

Я бы написала вам еще много добрых слов, но сейчас пишу дрожащими руками сыночка своего Святослава Кушлинского. Помните меня, ваша Галина Кравец", - говорится в публикации.

Последняя фотография, сделанная Галиной Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)

Пользователи сети высказывают соболезнования семье и близким молодой фотохудожнице и высоко отмечают ее мастерство и талант.

Такая молоденькая. Не могу поверить;

Это немыслимо. Не укладывается в голову. Переполненная жаждой жизни, путешествий в горы. Ежегодно десятки выходов в Карпаты. Украинская сознательная патриотка. Вечная память.

Какая грусть! Вечная память!

Светлая память... слишком молодая душа...

Вечная память. Сочувствие семье.

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