Это мое последнее фото: умерла известный украинский фотограф

Галина Кравец через своего сына обратилась к украинцам
Умерла известный украинский фотограф Галина Кравец из Львова, которая проживала в Мукачево. Об этом 18 октября сообщила на своей странице в Facebook Ольга Руда.
"Галя очень, до боли любила свою родную землю. Она из года в год радовала нас всех своими невероятными фотографиями, где горы касались неба, цветы - солнца, тропы звали в неизвестное, а в самых неприметных местах находились настоящие сокровища", - говорится в публикации.
Галина Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)
"Их полными пригоршнями Галя Кравец дарила своим друзьям, знакомым и незнакомым. Пусть с Богом покоится. Помним", - написала она.
В сети сообщили о смерти известного фотографа Галины Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)
В Facebook-профиле Кравец ее сын Святослав также сообщил печальную новость.
"Вот этот грибочек, это мое последнее фото. Сегодня 17/10/19 в 12:00 мое сердце перестало навсегда биться. Благодарю вас друзья за общение, за поддержку, за любовь. Берегите себя, своих близких, дарите любовь и оберегайте друг друга.
А для меня сделайте еще одну милость, помолитесь за меня и не забывайте!
Я бы написала вам еще много добрых слов, но сейчас пишу дрожащими руками сыночка своего Святослава Кушлинского. Помните меня, ваша Галина Кравец", - говорится в публикации.
Последняя фотография, сделанная Галиной Кравец (Фото: facebook.com/Galina700730)
Пользователи сети высказывают соболезнования семье и близким молодой фотохудожнице и высоко отмечают ее мастерство и талант.
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