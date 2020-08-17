Это все искусственно: Злата Огневич удивила заявлением о COVID-19

Популярная украинская певица Злата Огневич поделилась своим видением на ситуацию с распространением COVID-19 в мире и Украине. В частности, артистка заявила, что не верит в то, что коронавирус уж настолько страшен, как о нем рассказывают, в частности, представители властей.

"Я не в секте адептов коронавируса. Вообще считаю, что это все сделала группа людей искусственно. Этот вирус существует, но это все специальная система для того, чтобы влиять на массы. Я, к счастью, в адеквате, в стороне как-то держусь", - рассказала певица за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020", - который покажут на канале "Украина" 24 августа.

По ее словам, артисты - такие творческие люди, что держать социальную дистанцию не получается.

"Мы привыкли к этому энергообмену, мы привыкли обниматься, целоваться при встрече. Думаю, что все будет хорошо, все будут здоровы, счастливы, прекрасны", - выразила надежду Огневич.

Злата Огневич считает карантин из-за коронавируса системой влияния на массы (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Сам же карантин, к слову, певица провела "прекрасно и интересно".

"Я выпустила трилогию "Історії мого кохання". На каждую из песен этой трилогии будет видео, в частности на песню "Ти обіцяв" 28 августа (состоится - ред.) премьера. Во время карантина мы также снимали видео на мои песни с талантливым режиссером Валерием Погонским. Был очень забавный случай: когда на рассвете мы снимали видео, было очень холодно. А в кадре из-за этого холода я выглядела такой хрупкой, несчастной, хотя на самом деле я страдала не из-за песни, а потому что не чувствовала пальцев рук и ног", - поделилась Злата.

Злата Огневич регулярно радует фанатов новыми песнями и клипами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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