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Это не про губы и упругие ягодицы. Три секрета сексуальности, которые должна знать каждая женщина

От чего зависит сексуальность и как ее развить (фото: Freepik)
Автор: Алена Щербань, психотерапевт, семейный психолог и сексолог

Многие считают женскую сексуальность врожденной чертой характера, впрочем, стать привлекательной для мужчин можно в любом возрасте.

В колонке для Styler психолог и сексолог Алена Щербань объясняет, как найти свою естественную сексуальность.

Поддержка родителей или психолога

Женская сексуальность начинает формироваться в довольно раннем возрасте - с четырех до пяти лет. В этот период девочка активно изучает свое тело, рассматривает себя в зеркале, касается лица, ушей, носа... Иногда родители, не понимая что происходит, могут остановить этот процесс. "Не прикасайся к себе!", "Почему ты засунула руку в трусики? А ну достань! Что люди скажут?"- этими словами они блокируют первый контакт будущей женщины со своей сексуальностью.

Вторая попытка принятия собственного тела происходит в пубертатном периоде (12-17 лет), когда девочка сравнивает себя с другими девушками. Она переживает если у подружек уже выросла грудь, а у нее еще нет. Считает себя неудачницей, если у кого-то длиннее ноги и круглее бедра. Если родители не поддержат дочь словами о том, что ее тело прекрасное и они любят ее просто так, девочка начнет сомневаться в себе.

В одном из интервью американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что в подростковом возрасте мама называла ее "гадким утенком" и говорила, что с такой внешностью ее перспективы в кино довольно призрачные. Как следствие, когда весь мир признал актрису секс-символом, она посещала психолога, который помогал ей полюбить свое тело.

Поэтому родители не должны экономить комплименты для дочери и всячески ее поддерживать.

Сексуальность - это образ жизни

Женщина, которая не смогла установить контакт с собственной сексуальностью в детстве, начинает требовать признания своей привлекательности от партнера. По сути партнер превращается в родительскую фигуру, которая наверстывает упущенное и дохваливает ее. При этом женщина может оставаться самокритичной, не чувствуя себя красивой и желанной.

Если же мужчина забыл сказать очередной комплимент (или вообще их не делает, потому что не имеет такой привычки) женщина проваливается в собственные детские травмы, ее самооценка падает и она начинает искать нового партнера, который вернет ей уверенность.

На самом же деле, главное, что нужно понять женщинам: сексуальность - это образ жизни. Это то, что вы испытываете каждый миг, а не в определенные моменты, когда слышите комплименты мужчин.

С чего начать

Если женщину радует собственное тело и она хорошо его знает - в ее сексуальности можно не сомневаться. Как правило, ее движения плавны и привлекательны для других: мужчины буквально считывают эту сексуальность. Когда же женщина телом недовольна, ее неуверенность передается в каждом движении: поскольку мышцы зажаты - движения выходят грубыми. Мужчины это прекрасно считывают. Стремясь стать сексуальной женщина может сколько угодно менять себя - сделать красивые губы, активно заниматься спортом, красиво одеваться - но если у нее нет контакта с телом и она не считает себя привлекательной, передать другим ощущение драйва и сексуальности не получится.

Другими словами, сексуальность живет внутри нас и никоим образом не связана с красивыми губами и упругими ягодицами.

Поэтому первое, с чего стоит начать путь к своей сексуальности - с любви к собственному телу.

  • Для начала попробуйте почувствовать, какие эмоции вы получаете когда тело касается одежды. Что чувствуете при контакте с постельным бельем. Нравится ли вам, когда по телу бежит теплая или холодная вода. Поймите, что вам приятно, а что нет.
  • Не пытайтесь раскрыть сексуальность через одежду, макияж или украшения - это не всегда помогает. Внешний вид должен быть отражением вашего внутреннего состояния. Женщина в старых джинсах которая излучает внутреннюю энергию, всегда будет привлекательнее для мужчин чем неуверенная в себе дама в красивом вечернем платье.
  • Делайте себе комплименты, хвалите себя за маленькие победы. Справились со сложным проектом - "Я супергероиня!". Приготовили вкусный пирог - "Я крутая хозяйка!" Хвалите себя каждый день, чтобы мозг начал воспринимать вас как супергероиню. Еще один совет: прекратите общаться с токсичными людьми, которые сознательно занижают вашу самооценку.
  • Рассматривайте собственное тело в зеркале. Вам надо привыкнуть к нему и полюбить. Если нужно поработать над прессом или ягодицами - займитесь спортом. Это придаст вам уверенности.
  • Полюбить себя помогает медитация. Уделите 10-15 минут ежедневно дыхательным упражнениям (можно сидеть в тишине или включить приятную музыку). Во время медитации старайтесь почувствовать красоту и свет внутри. Учитесь их излучать. Как только вы увидите красоту внутри себя, вы найдете ключ к своей сексуальности.
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