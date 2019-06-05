Все это было так фальшиво: Трамп шокировал заявлением о Меган Маркл

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Трамп высказал мнение касательно герцогов Сассекских

Дональд Трамп, который ранее назвал Меган Маркл противной, поспешил заверить, что он с большим уважением относится к герцогам Сассекским и никоим образом не хотел оскорбить супругу принца Гарри. Об этом он рассказал в программе Good Morning Britain.

72-летний президент США дал большое интервью, в котором рассказал о своем истинном отношении к Маркл. "Она плохо ко мне относилась. И это нормально. Но для меня было не нормально относиться плохо к ней. Она делает отличную работу, надеюсь, ей нравится ее жизнь. Думаю, что она очень милая", - сказал Трамп.

Коллаж РБК-Украина

Также президент США сообщил, что принц Гарри, несмотря на распространенные слухи, не избегал его на приеме. И что все проходило вовсе не так, как сообщили СМИ. Кроме того, Трамп назвал супруга Меган Маркл замечательным.

По словам Трампа, скандал из-за его нелестных слов в адрес Меган, они с принцем Гарри не обсуждали, хотя президент США был не против прокомментировать ситуацию.

"Мы об этом не говорили, хотя я хотел, потому что все это было так фальшиво, так как расшифровка моего интервью является полной противоположностью тому, что говорят СМИ", - подытожил он.

Напомним, что Кейт Миддлтон прокомментировала слухи касательно своей семьи и беременности.

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