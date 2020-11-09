Это не диагноз! Комаровский рассказал, когда при пневмонии запрещены антибиотики

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами важными советами про пневмонию и антибиотики

Доктор Комаровский рассказал украинцам про очень актуальную сейчас тему - прием антибиотиков при пневмонии. Чаще всего, воспаление легких бывает бактериальным или вирусным.

Но самое главное, что нужно понимать: антибиотики используются только при бактериальной пневмонии. Об этом педиатр рассказал на своем YouTube-канале.

"Само по себе слово "пневмония" - это не диагноз. Надо понимать, с какой пневмонией мы имеем дело", - утверждает знаменитый врач.

Он назвал три вида пневмонии: бактериальная, вирусная и бактериальная, что стала осложнением вирусной инфекции.

"Мы можем проконтактировать с бактерией, которая называется пневмококк или стафилококк. И эта бактерия попадет в легкие, и мы будем лечить это антибиотиками. Мы можем заработать вирусную инфекцию: она будет называться грипп, аденовирус, коронавирус. Неважно. И в легких может возникнуть вирусное воспаление. Оно не лечится антибиотиком просто потому, что антибиотики не воздействуют на вирусы", - добавил педиатр.

Но возможна и такая ситуация, когда после вирусной инфекции, изменяется вентиляция воздуха в легких, накапливается слизь и возникают осложнения - бактериальная пневмония. Она также лечится антибиотиком.

На бытовом уровне, по словам Комаровского, если при вирусной инфекции назначить какой-нибудь антибиотик, мы таким образом сможем избежать осложнений. Но этого не происходит - становится только хуже.

Ведь при приеме антибиотика во время вирусной инфекции всегда найдутся бактерии, что уцелеют после приема антибиотика. Они размножатся и тогда понадобятся более сильные и токсичные антибиотики.

"По некоторым данным профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии", - рассказывает Комаровский.

Комаровский рассказал про пневмонию и антибиотики (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, что недавно доктор Комаровский рассказал, как избежать перехода ОРВИ в пневмонию.

Ранее мы писали, что врачи назвали шесть нетипичных признаков бессимптомной пневмонии.