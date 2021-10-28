ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ученые назвали дешевый препарат, который может снизить риск COVID-госпитализации на 30%

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 20:15
Ученые назвали дешевый препарат, который может снизить риск COVID-госпитализации на 30% Коллаж РБК-Украина: исследователи назвали лекарство для снижения уровня риска госпитализации при коронавирусе
Автор: Владимир Костырин

Исследователи выявили, что дешевый антидепрессант, известный как флувоксамин, может снизить потребность в госпитализации из-за COVID-19 среди взрослых, которые не были вакцинированы. Такие лекарства обладают противовоспалительными свойствами, которые способны "успокоить" иммунную систему.

Об этом передает Metro.

Ученые протестировали флувоксамин (Fluvoxamine), почти у 1500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом, которые подвергались риску тяжелого заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет. Около половины из них принимали антидепрессант дома в течение 10 дней.

Через четыре недели наблюдений оказалось, что в группе, которая принимала препарат, на треть меньше нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи из-за коронавирусной болезни.

Результаты исследования были опубликованы в среду в журнале Lancet Global Health.

Исследователи предположили, что такое лечение можно использовать в развивающихся странах с ограниченным доступом к вакцинам, потому что оно дешево и может обеспечить дополнительную защиту. Они поделились результатами с Национальным институтом здравоохранения США, который публикует рекомендации по лечению, и надеются на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения.

Что известно о препарате

Флувоксамин - синтетическое лекарственное средство, относящееся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Препарат применяется перорально. Выпускается в таблетках и желатиновых капсулах. В клинической практике применяется с 1983 года.

Препарат применяют при депрессиях различного происхождения и обсессивно-компульсивных расстройствах. Лекарство увеличивает количество серотонина в мозге, что может помочь улучшить настроение человека.

Отметим, что среди возможных побочных эффектов могут быть сонливость, тошнота, боль в животе, нарушение эякуляции, аллергические реакции. А вот при передозировке возможны тахикардия, брадикардия, гипотензия; нарушения функции печени; судороги и коматозное состояние.

Флувоксамин противопоказан при повышенной чувствительности к препарату, одновременном лечении ингибиторами моноаминооксидазы, рамелтеоном, тизанидином, линезолидом, моклобемидом, в возрасте до 8 лет. Препарат не рекомендован для применения при беременности и кормлении грудью.

Ранее сообщалось, что врач назвала симптом COVID-19, при котором нужно обязательно обращаться к медикам, и призвала не заниматься самолечением.

Напомним также, недавно Минздрав Украины разрешил проведение клинических испытаний двух новых вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Джулии Робертс - 54: как выглядит сегодня главная красотка Голливуда (фото)
Джулии Робертс - 54: как выглядит сегодня главная красотка Голливуда (фото)