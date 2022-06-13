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И это не алкоголь. Назван напиток, увеличивающий риск заболеть раком на 70%

Фото: Фруктовые соки не так полезны, как вы думаете (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Онкология - это смертельное заболевание, которого боятся практически все. Согласно некоторым исследованиям, некоторые фруктовые соки могут увеличить риск рака пищевода на 70%.

Об этом рассказали медики в издании Express.

Потребление сахара растет во всем мире, а искусственно сладкие напитки и фруктовые соки являются одними из самых популярных видов.

Почему фруктовые соки совсем не полезны

У обоих напитков есть одна общая черта - подсластители, сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Фруктовые соки, естественно, содержат больше натуральных антиоксидантов и питательных микроэлементов, но их основным недостатком для здоровья является высокое содержание сахара.

Фруктовые соки совсем неполезны (фото: express.co.uk)

Также они также содержат очень низкий уровень клетчатки по сравнению с цельными фруктами.

Однако основная опасность заключается в содержании свободного сахара в соке, так как это напрямую способствует чрезмерному потреблению энергии.

Соки увеличивают риск заболеть раком

Если вы пьете такие соки постоянно - это может привести к увеличению веса, что является печально известным предшественником рака.

"Пока нет много доказательств того, что диета с низким содержанием сахара или углеводов снижает вероятность рака. Единственным исключением является рак пищевода", - сообщают медики.

Одно из последних исследований показывает, что сахар и подслащенные напитки могут повысить вероятность этого рака на 70 и более процентов

"Фруктовые соки обычно содержат "высокий уровень простого сахара, а их гликемический индекс выше, чем у цельных фруктов", - пишет British Medical Journal.

Как мы ранее писали, некоторые продукты благодаря своим микроэлементам могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, и снижать риск возникновения разных онкологических заболеваний.

Также мы писали о том, что недавно ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции.

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