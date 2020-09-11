Этим знакам Зодиака в сентябре угрожают потери, трудности и убытки

Гороскоп на сентябрь 2020 предупреждает несколько знаков Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством.

Астрологи назвали три невезучих знака, которым деловая сфера в первый месяц осени не принесет ничего хорошего. Также каждый из них получил от специалистов важный совет, как с наименьшими потерями пережить этот роковой период жизни.

Овен

Сентябрь может принести вам неожиданные финансовые трудности, к которым вы совсем не готовы. Вероятно, придется залезть в долги или кредиты, чтобы рассчитаться со всеми. Астрологи советуют впредь планировать свой бюджет и расписывать расходы.

На работе Вас ждет настоящий аврал. Не исключено, что придется поработать сверхурочно, брать работу домой, замещать коллег. Эта напряженка на работе отразиться не очень хорошо на личной жизни. Но ваши усилия заметят и оценят.

Рак

В начале осени могут возникнуть финансовые трения. Вам напомнят о старом давно позабытом долге. Чтобы заработать нужную сумму, придется сильно попыхтеть или даже взять дополнительную работу. Но не рассчитывайте на легкие деньги. В сентябре вам не сулит большая прибыль или внезапное богатство, а надеяться нужно только на свои силы.

На работе Вам придется разгребать старые дела, исправлять чужие ошибки. Осень подойдет для новых начинаний - отправьтесь на учебу или курсы повышения квалификации.

Дева

В сентябре незаметно подкрадутся денежные трудности. Потребуются большие вложения в дела и сильные траты на домашние нужды и лечение. Придется набраться терпения и пока отказаться от крупных покупок.

Вам придется усердно поработать в сентябре. В начале месяца избегайте рискованных мероприятий и не торопитесь подписывать документы. Вероятны обманы и подставы. Не доверяйте первым встречным и тщательно выбирайте партнеров для сотрудничества. Также крысы могут появиться среди коллектива.

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