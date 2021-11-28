Этим видом спорта нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

Какая польза от плавания

Этот вид спорта заставляет работать сердце, легкие и укрепляет мышцы в организме, делая их сильнее.

Кроме того, плавание помогает развить хорошую технику дыхания.

Поэтому, чем больше ты плаваешь, тем больше силы и гибкости ты развиваешь. Ученые говорят, что плавание может помочь снизить кровяное давление, улучшить равновесие и уменьшить боль в суставах, который вызвал артрит.

К тому же этот спорт приносит пользу еще и психическому здоровью. Все из-за того, что повторяющиеся движения вызывают выброс эндорфинов.

Почему плавание нужно заниматься ежедневно (pixabay)

Однако, стоит не забывать о силовых тренировках, ходьбе, подъеме по лестнице и др. Это в целом положительно повлияет не только на физическую форму, но и на общее состояние здоровья.

Также в отличие от других видов активности, плавание отлично подойдет для людей с астмой. Во-первых, в бассейне повышенная влажность. Влажным воздухом проще дышать тем, у кого такое заболевание. Регулярное посещение бассейна помогает бороться с приступами астмы, а тем, кто с такой проблемой не страдает, плавание поможет увеличить объем легких и научиться правильно дышать.